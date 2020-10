Muzyka r and b



R and b jest to jeden z najpopularniejszych gatunków muzyki rozrywkowej na świecie. Warto wspomnieć o tym, iż r&b czyli Rhythm and blues wywodzi się zarówno z jazzu jak i z bluesa oraz pieśni religijnych. Co ciekawe był to jeden z kilku protoplastów rock and rolla a później nowoczesnego soulu.



Czym charakteryzuje się muzyka r&b ?

Nowoczesna wersja r and b została ukształtowana w latach 30. XX wieku .Uległa wtedy komercjalizacji co ma związek z faktem, iż artyści big bandowi zaczęli tworzyć bardziej wyrazistą muzykę taneczną wykorzystując w ścieżce dźwiękowej między innymi gitary basowe oraz riffy. Według wielu do lat 50 był to głownie gatunek muzyczny tworzony dla czarnoskórych, nie był grany w stacjach radiowych dla białych amerykanów. Z czasem jednak r&b stało się popularnym gatunkiem muzycznym w całych Stanach Zjednoczonych a także w Europie.



