Record store day 2021 - co to?

Słyszałeś termin Record Store Day 2021 i zastanawiasz się co on oznacza? Sprawdź w naszym artykule.

Świętowanie Record Store Day



Record store day 2021 jest to wydarzenie międzynarodowe, które jest organizowane każdego roku. Pierwszy rekord store day został zorganizowany w 2007 roku. Na czym polega? Jest to okazja dla osób zainteresowanych muzyką do wsparcia niezależnych sklepów muzycznych a także wysłuchanie ciekawych utworów i publikacji. Warto wspomnieć, iż edycja wydarzenia w 2021 roku jest szczególnie ciekawa - dlaczego?

Czym jest Record Store Day 2021?

Ponieważ oficjalnym ambasadorem Record Store Day 2021 został Wojtek Mazolewski. Kim jest ta osobistość? Wojciech Mazolewski to polski basista i kontrabasista jazzowy. Jest jednym z współtwórców yassu oraz liderem zespołów Pink Freud, Bassisters Orchestra i Wojtek Mazolewski Quintet. Co więcej, muzyczne wydarzenie będzie się odbywać w 2021 roku, aż dwa razy! Zarezerwuj 12 czerwca i 17 lipca na muzyczne nowości, garść newsów i mnóstwo emocji przy ciekawej muzyce. Świętuj Record Store Day wraz z wieloma, zaangażowanymi krajami.