Muse po 4 latach powraca z kolejną płytą. Will Of The People - bo o niej mowa to płyta która powstała po najdłuższej przerwie między poszczególnymi płytami kapeli z Teignmouth. Zespół jest znany z kombinowania oraz swojej sympatii do zaskakiwania swoich słuchaczy. Muse kojarzy się z oryginalnością i to nawet wtedy kiedy słyszy się dużo podobieństw do innych wykonawców.

Co wyróżnia Will Of The People

Oryginalność słychać także na najnowszej płycie i to mimo wielu podobieństw do innych wykonawców. Usłyszycie tutaj gitary, syntezatory, refreny które wpadają w ucho, a także podążają za tym co modne. Will Of The People powstało w Los Angeles i Londynie pod wpływem rosnącej niestabilności na całym świecie. A trzeba przyznać, że dużo się wydarzyło - Pandemia, masowe protesty, zamieszki, zachwianie demokracji, wzrosty autorytaryzmu, pożary i inne wydarzenia - to wszystko sprawiło, że nowy album wygląda, jak wygląda. Dla fanów Muse nie czeka żadna niespodzianka - tematycznie jak i muzycznie wszystko to już było. Mimo jednak nie mamy tutaj odtwórczości, a sama płyta ciągle jest bardzo oryginalna.

Czujesz się zainteresowany?

