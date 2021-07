Bajki do słuchania dla dzieci a odpowiedni rozwój

Czy bajki do słuchania dla dzieci mają wpływ na rozwój dziecka? Dowiedz się tego z naszego artykułu.



Bajki a rozwijanie wyobraźni

Na odpowiedni rozwój dziecka ma wpływ wiele czynników. Oczywiście w dużym stopniu to rodzice dycydują o tym, w jaki sposób uczyć i rozwijać umiejętności swojego syna lub córki, szczególnie w pierwszych miesiącach i latach życia dziecka, gdy to właśnie rodzice są najbliższybi osobami dla maluszka. Bajki do słuchania dla dzieci to dobry sposób na rozwinięcie wyobraźni. Dodatkowo czytanie czy słuchanie bajek rozwija w dziecku empatię a także rozbudowuje słownictwo dziecka. Słuchowiska to dobra alternatywa dla innych mediów takich jak telewizor czy komputer. Warto również wspomnieć o tym, że czytanie i słuchanie rozbudza ciekawość i poszerza zainteresowania dziecka.

